Нежелание уходить из Артёмовска очень дорого обходится украинским боевикам, пишут американские СМИ. За последние несколько дней в госпитали были доставлены сотни раненых солдат ВСУ.
Международные эксперты признают, что ВС РФ в настоящее время наносят серьёзный урон националистам, а с наступлением холодов темпы военной спецоперации только ускорятся.
"На Украине Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.) становится кровавым водоворотом", — с таким заголовком вышел материал в здании The New York Times.
По словам авторов материала, только в четверг и пятницу в украинский тыл было доставлено 290 раненых, и их поток "кажется нескончаемым".
Ты не менее, сообщает статья, киевский режим продолжает отправлять в Артёмовск потоки подкреплений, включая мало подготовленных гражданских из территориальной обороны.
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Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".