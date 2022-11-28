NYT: Артёмовск стал "кровавым водоворотом" для ВСУ — 290 раненых за два дня

Нежелание уходить из Артёмовска очень дорого обходится украинским боевикам, пишут американские СМИ. За последние несколько дней в госпитали были доставлены сотни раненых солдат ВСУ.

Международные эксперты признают, что ВС РФ в настоящее время наносят серьёзный урон националистам, а с наступлением холодов темпы военной спецоперации только ускорятся.

"На Украине Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.) становится кровавым водоворотом", — с таким заголовком вышел материал в здании The New York Times.

По словам авторов материала, только в четверг и пятницу в украинский тыл было доставлено 290 раненых, и их поток "кажется нескончаемым".

Ты не менее, сообщает статья, киевский режим продолжает отправлять в Артёмовск потоки подкреплений, включая мало подготовленных гражданских из территориальной обороны.