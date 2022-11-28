Бартош заявил, что ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС РФ

Если у боевиков киевского режима появится возможность наносить удары по тылу российских войск, они обязательно этим воспользуются. Об этом заявил военный эксперт Александр Бартош. Он назвал планы Пентагона поставить на Украину дешёвые малогабаритные высокоточные бомбы с радиусом поражения до 150-160 километров существенным шагом по повышению военного потенциала ВСУ.

"В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах", — сказал Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Более того, на территории Украины довольно просто адаптировать подобные боеприпасы под возможности армии. Поэтому России необходимо оттеснить позиции противника как можно дальше от своих границ.

"Надо понимать, что под контролем придётся держать тысячи километров. В противном случае мы понесем колоссальный ущерб", — резюмировал Бартош.