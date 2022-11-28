Украинская разведка заявила о переброске подразделений ССО Белоруссии к границе

Белорусское Минобороны направило к границе с Украиной подразделения Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает разведка ВСУ. Согласно разведданным киевского режима, основная задача бойцов будет заключаться в охране некоторых участков от возможных проникновений диверсантов.

"Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы", - говорится сообщении.

Ранее замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что 15 тысяч белорусских солдат готовы принимать участие в боевых действиях на территории Украины.