Рогов: ВС РФ не позволили ВСУ перебросить танковую бригаду в Запорожье

Переброска танковой бригады ВСУ на Запорожский участок фронта оказалась сорвана благодаря превентивному удару, нанесённому ВС РФ по железной дорогу в Кривом Роге Днепропетровской области.

Такие данные озвучил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Нанесен превентивной удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге, тем самым была сорвана переброска 17-й танковой бригада боевиков ВСУ на Запорожское направление", — рассказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов пояснил, что в планах у Киева была переброска в Запорожскую область "большого количества военной техники и подкрепления для осуществления наступательных действий".

27 ноября в Днепропетровске проинформировали о "прилёте", который пришёлся по железнодорожному объекту в регионе, однако о перемещении украинских подразделений в этом контексте ничего сказано не было.

Власти Днепропетровской области уточнили, что удар вызвал серьёзные разрушения, и проезд через Кривой Рог по железной дороге в данный момент невозможен. При этом люди от удара не пострадали, уточнил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

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