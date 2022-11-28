Рогов: ВС РФ отразили несколько попыток прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Армия России отразила четыре-пять попыток прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, на протяжении последних четырёх дней регулярно фиксировались "вылазки" украинских подразделений, которые всегда завершались безуспешно.

"Все они были сразу сорваны, уничтожены, накрыты", — отметил чиновник в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что все действия киевского режима приводили к потерям среди личного состава ВСУ. В результате боевых действий скончались десятки украинских солдат, пояснил Рогов. Представитель администрации также подчеркнул: Киев лишился нескольких единиц техники из-за неудачных атак.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Намеченная цель была поражена с помощью артиллерийской установки "Акация". Российские разведчики подтвердили информацию о ликвидации объекта.