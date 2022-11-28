Кнутов: ВС РФ могут доставить ВСУ неприятности при использовании снарядов Boeing

Появление у Киева дальнобойных снарядов Boeing для российской армии создаст некоторые неудобства, но только первое время, а на общее положение на фронте не повлияет. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "ПолитРоссией".

Аналитик прокомментировал информацию о предложении компании Boeing Пентагону поставлять Украине свои малогабаритные бомбы наземного базирования с дальностью поражения до 150 км. Данное оружие сочетает в себе технологии высокоточных авиационных ракет с возможностью стрельбы из наземных систем залпового огня (РСЗО).

По словам собеседника издания, такими снарядами действительно могут быть поражены склады, пункты управления и узлы.

Однако за счёт грамотного применения своих возможностей Россия сможет причинить неприятности противнику, убеждён Кнутов.

Он пояснил, что против высокоточных снарядов с лазерным наведением достаточно использовать дымовые завесы. В этом случае лазер станет бесполезен, заключил эксперт.

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