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Офицер ЛНР: бойцам ВСУ не дают сдаваться в плен в Артёмовске заградотряды

Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) не сдаются в плен на Артёмовском направлении, несмотря на в десятки раз возросшие потери и бедственное положение, так как им не дают этого сделать находящиеся во второй линии нацистские формирования и иностранные наёмники.

Офицер ЛНР: бойцам ВСУ не дают сдаваться в плен в Артёмовске заградотряды

Попытки сдаться в плен заградотряды подавляют своим огнём. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республикик (ЛНР) Фёдор Сергеев в беседе с "МК".

Он отметил, что южнее Артёмовска держат оборону силы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которым в текущей обстановке до массовой сдачи в плен остаются на самом деле от нескольких часов до нескольких суток.

По словам военного, боевики ВСУ морально подавлены из-за отсутствия артиллерийской поддержки, которую в результате наступательных операций российских войск им пришлось отодвинуть в направлении города Часов Яр.

Однако при малейшем поползновении украинских солдат покинуть позиции и начать движение в сторону войск РФ им попросту стреляют в спину.

Ранее появилась информация об огромных потерях ВСУ в Артёмовске. Сообщалось, что в разы увеличилось количество раненых. К ним не успевает добраться медицинская помощь, а госпитали и морги переполнены.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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