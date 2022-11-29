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Барбашов: на подконтрольном ВСУ участке Херсона "неугодных" забивают насмерть

Силовые структуры

На подконтрольной Киеву территории на Херсонщине ВСУ жестоко расправляются с "неугодными", рассказал глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Барбашов: на подконтрольном ВСУ участке Херсона "неугодных" забивают насмерть

По его словам, причин для жестокости украинские националисты находят множество: от якобы "сотрудничества с Россией" до примитивной жажды наживы.

"Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — Прим. ред.), — рассказал Барбашов РИА Новости.

Кроме того, чтобы не афишировать зверства, на территорию не пускают даже лояльных киевскому режиму журналистов. По словам главы администрации, ни о каком соблюдении законов и человеческих прав на подконтрольных националистам территориях не идёт и речи.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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