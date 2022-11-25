Экс-глава МИД Украины: "Очень скоро ракеты полетят по Ирану"

Если Тегеран продолжит сотрудничать с Российской Федерацией, то Вашингтон от политического давления на Иран перейдёт к прямым ракетным ударам.

Об этом сообщил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что весь западный мир не будет спокойно наблюдать, как Иран поставляет Москве баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, но это будет быстро прекращено силовыми методами.

"Иран играет с огнём. Если он действительно пойдёт путём помощи России, помощи агрессору, если он, тем более, усилит свою ядерную программу, тогда последствия для него будут очень и очень плачевны. Он должен прислушиваться к тому, о чём ему говорят, иначе очень быстро ракеты полетят не из Ирана, а по Ирану", — в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель "Центра исследования России" Огрызко.

Ранее Запад ответил Украине, что системы ПВО Patriot предназначены только для стран-членов НАТО.