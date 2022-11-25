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Экс-глава МИД Украины: "Очень скоро ракеты полетят по Ирану"

Силовые структуры

Если Тегеран продолжит сотрудничать с Российской Федерацией, то Вашингтон от политического давления на Иран перейдёт к прямым ракетным ударам.

Экс-глава МИД Украины: "Очень скоро ракеты полетят по Ирану"

Об этом сообщил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что весь западный мир не будет спокойно наблюдать, как Иран поставляет Москве баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, но это будет быстро прекращено силовыми методами.

"Иран играет с огнём. Если он действительно пойдёт путём помощи России, помощи агрессору, если он, тем более, усилит свою ядерную программу, тогда последствия для него будут очень и очень плачевны. Он должен прислушиваться к тому, о чём ему говорят, иначе очень быстро ракеты полетят не из Ирана, а по Ирану", — в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель "Центра исследования России" Огрызко.

Ранее Запад ответил Украине, что системы ПВО Patriot предназначены только для стран-членов НАТО.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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