Пленный украинец Масюк: солдаты ВСУ постоянно "курят и нюхают"

Наркомания в рядах украинской армии распространённое явление, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Масюк. По его словам, есть те, кто употребляет ежедневно, а есть те, кто "балуется" перед заданиями.

Как рассказал Масюк, двое из его бригады "плотно сидели" на наркотиках.

"Да, у нас там наркотики употребляли… Траву курили, спайс нюхали, — пояснил ВСУшник РИА Новости. — Употребляли постоянно два человека из 11, остальные — время от времени".

Откуда боевики брали запрещённые вещества, Масюк не уточнил, но подчеркнул, что наркомания широко распространена не только в его подразделении, но и в других.

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