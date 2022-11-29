GT: НАТО сократит поставки оружия Киеву из-за экономического истощения Европы

Страны Евросоюза, входящие в состав Североатлантического альянса, сократят поставки военной техники Киеву в связи с экономическим истощением. Об этом пишет Global Times.

По информации издания, в европейских государствах наблюдается падение общественной поддержки Украины. В статье сказано, что Евросоюз вскоре начнёт воспринимать необходимость вооружать киевский режим в качестве "невыносимого бремени".

"Вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО", — подчёркивается в материале.

Как поясняет GT, в этом случае Европа будет продолжать поддерживать Киев лишь на символическом уровне. Кроме того, в издании считают, что в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем нарастают противоречия. Некоторые европейские политики уже активно обвиняют США в завышении цен на энергоносители для ЕС, отмечается в публикации.

Ранее бывший главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украину ждёт катастрофа, если Вашингтон откажется помогать армии этой страны.