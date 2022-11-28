Инициатива республиканцев по прекращению поддержки Киева окажет "разрушительное влияние" на положение Украины в случае реализации. Такое мнение выразил экс-главком Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
В интервью MSNBC он напомнил, что представители Республиканской партии планировали "перекрыть кран помощи" украинской армии.
По его словам, полная остановка поддержки Киева нереалистична. Как пояснил экс-командир НАТО, даже среди республиканцев есть политики, выступающие за продолжение поставок техники для ВСУ.
"Но если США сейчас откажутся от предоставления помощи, катастрофа неминуема", — убеждён Ставридис.
Ранее посол Польши в НАТО Томаш Шатковский заявил, что военные склады альянса начинают пустеть из-за поставок оружия киевскому режиму. Он назвал "естественным процессом" замедление западной помощи Украине. Кроме того, дипломат добавил, что общество постепенно устаёт от конфликта вокруг этой страны.
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