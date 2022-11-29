Бобков: украинская государственность и ВСУ не переживут предстоящую зиму

Украинская государственность и армия этой страны не справятся с грядущей зимой, следует из заявления вице-спикера парламента Крыма Владимира Бобкова.

По его мнению, уже в ближайшие недели Киев столкнётся с коллапсом в областях экономики и энергетики. Кризисная ситуация на Украине достигнет пика, считает политик.

"Украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму", — отметил Бобков в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся избежать дальнейших поражений. Как пояснил вице-спикер крымского парламента, уже сейчас националисты лишаются контроля над некоторыми населёнными пунктами в ДНР и ЛНР. Политик подчеркнул: российская армия продолжит освобождать Донбасс от ВСУ.

Ранее австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за массированных ударов РФ по объектам критически важной инфраструктуры Украины.