Украинская государственность и армия этой страны не справятся с грядущей зимой, следует из заявления вице-спикера парламента Крыма Владимира Бобкова.
По его мнению, уже в ближайшие недели Киев столкнётся с коллапсом в областях экономики и энергетики. Кризисная ситуация на Украине достигнет пика, считает политик.
"Украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму", — отметил Бобков в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся избежать дальнейших поражений. Как пояснил вице-спикер крымского парламента, уже сейчас националисты лишаются контроля над некоторыми населёнными пунктами в ДНР и ЛНР. Политик подчеркнул: российская армия продолжит освобождать Донбасс от ВСУ.
Ранее австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за массированных ударов РФ по объектам критически важной инфраструктуры Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.