Эксперт Манготт: у ВСУ заканчиваются ракеты ПВО из-за массированных ударов РФ

Киев столкнулся с истощением запасов ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) в результате массированных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил австрийский эксперт Герхард Манготт.

В интервью изданию Deutschlandfunk он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют много ракет, пытаясь поразить хотя бы одну цель.

"Поэтому у них заканчиваются "перехватчики", — пояснил Манготт.

По его мнению, Запад "небрежно и медлительно" отреагировал на просьбы украинского президента Владимира Зеленского предоставить ему дополнительные средства ПВО. Он считает, что ситуация развивалась бы иначе, если бы партнёры Киева своевременно усилили эту часть обороны ВСУ.

Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что его страна не может в полной мере отражать комплексные удары Вооружённых сил России.