Генерал Кларк назвал запрос перемирия от Киева условием для победы Путина в СВО

Россия может одержать промежуточную победу в СВО, если Киев сделает запрос на прекращение огня и перемирие. Владимир Путин хочет заставить Украину совершить такие действия. Об этом заявил бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN.

"Я боюсь, что окрестности Артёмовска станут огненной ловушкой для ВСУ. Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня, Путин выиграет", — сказал он.

Кларк добавил, что ВС РФ смогут поддерживать темп обстрелов по энергетическим и военным объектам ещё несколько недель. В арсенале армии России имеется достаточное количество ракет, чтобы наносить Украине существенный ущерб.

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