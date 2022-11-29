Генштаб ВСУ: армия России активно атакует на Лиманском направлении

Российские войска активно атакуют в Донбассе и Лиманском направлении.

Это было главным в сводке генерального штаба ВСУ.

На Артёмовском, Авдеевском и Лиманском направлениях русская армия ведёт штурмовые действия, на Херсонском, Запорожском и Купянском - оборонительные, сообщает украинское командование.

ГШ ВСУ не упомянул н. п. Андреевка, Озаряновка и Зеленополье, которые накануне перешли под контроль ВС РФ.

Армия России нанесла девять ракетных и 13 авиационных ударов, произвели более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Днепропетровске ракеты поразили предприятие, подытожили националисты.

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