Русская армия уничтожает технику НАТО, привезённую Порошенко

Российские Вооружённые силы продолжают активно уничтожать военную технику Североатлантического альянса НАТО.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На фотографиях представленных военкорами, можно видеть уничтоженные бронеавтомобили TEKNE MLS Shield, которые были предоставлены итальянцами и переданные 79-й десантно-штурмовой бригаде армии Украины.

11 бронированных машин были куплены бывшим украинским президентом Петром Порошенко через его фонд.

"Немалая часть из них уже уничтожена, три такие можно увидеть на кадрах", — подытожило издание.

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