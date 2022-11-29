Сладков объяснил перерывы в ударах по инфраструктуре Украины стратегией ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал паузы между ударами по объектам критической инфраструктуры Украины и отметил, что во время затишья руководство киевского режима подвозит невосполнимые резервы. Однако вскоре их ликвидируют российские войска. Таким образом, стратегия ВС РФ рассчитана на долгосрочную перспективу, считает военкор.

"Даём Украине снова затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Все эти ресурсы не бесконечны", — объяснил Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Военкор подчеркнул, что Незалежная использует советские запчасти, которые не производят западные страны.

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