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Полковник Макгрегор: у армии России есть все преимущества для победы на Украине

Силовые структуры

Американский президент Джо Байден допускает непростительную ошибку, скрывая от жителей западных стран правду об украинском конфликте, заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: у армии России есть все преимущества для победы на Украине

В материале для The American Conservative он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) "никогда не смогут одержать победу" в ходе боевых действий. По его мнению, тяжёлые потери и бессмысленные атаки серьёзно ослабили украинскую армию. Как пояснил Макгрегор, власти США приписывают Киеву многочисленные успехи и скрывают российские преимущества.

"Россия обладает всеми ресурсами, позволяющими быстро нарастить боевую мощь", — указал полковник.

Он также добавил, что РФ сможет одержать победу над ВСУ благодаря выгодному географическому положению, высокому уровню общественной сплочённости и качественной технике.

Помимо этого, Макгрегор подчеркнул: некоторые европейские политики уже разочаровались в позиции США по украинскому вопросу. Доверившись Вашингтону, Европа столкнулась с притоком мигрантов, экономическим и энергетическим кризисами, заключил военспец.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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