Полковник США Макгрегор: ЕС устал отправлять технику в украинскую "чёрную дыру"

Европейский союз устал отправлять финансирование и оружие в украинскую "чёрную дыру". Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

В эфире Fox News он отметил, что руководитель Минобороны США Ллойд Остин "отчаянно пытается" продолжать поддержку киевского режима.

"Честно говоря, жители ЕС уже устали вливать деньги в Украину. Им надоело направлять оборудование в чёрную дыру", — указал полковник.

Кроме того, он напомнил, что недавно председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли допустил возможность возобновления переговорного процесса РФ и Украины. По мнению Макгрегора, на Западе складывается противоречивая ситуация, ведь на фоне предоставления помощи Киеву официальные лица призывают к миру.

Ранее полковник сообщил, что Североатлантический альянс не сможет одержать победу в гипотетическом конфликте с российской армией.