Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко рассказал, что особенно много наёмников из Польши сосредоточено в Сватово, Лисичанске, Кременной.

По словам военного ЛНР, потери среди польских наёмников на Украине настолько высоки, что с их захоронением на родине возникли проблемы.

"Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим", — рассказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

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