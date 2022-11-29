Леонков заявил, что бои за Бахмут станут "увертюрой" к зимней кампании ВС РФ

Продвижение российской армии районе Бахмута смещает линию соприкосновения на запад и улучшает позиции ВС РФ перед началом зимней кампании. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что на других участках фронта довольно сложно вести боевые действия из-за осенней распутицы, а в районе Бахмута развитая сеть дорог. Леонков подчеркнул, что российские войска гораздо лучше подготовлены к зиме, чем ВСУ, поскольку на Украине большие проблемы с поставками вооружения.

"ВСУ продолжают использовать тактику "блуждающей артиллерии". Постреляли в одном месте, перемещаются, постреляли в другом. При этом выпускают они где-то по 300 снарядов в сутки. Однако, все понимают, что когда идёт реальный бой, расход снарядов в сутки гораздо выше. Он измеряется тысячами, а то и десятками тысяч. Сейчас ВСУ себе не могут такого позволить", — указал он в беседе с "МК".

Это предоставляет России существенные преимущества на поле боя, в том числе в районе Бахмута.

"Всё, что там сейчас происходит — это один из элементов подготовки к зимней кампании", — заявил Леонков.

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