Киев второй день не комментирует большие потери ВСУ в районе Артёмовска

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ходе спецоперации на Украине — Андреевку и Перше Травня. ВС РФ начинают давить всё сильнее, поэтому противник вынужден отступать.

Однако киевское руководство предпочитает не говорить о колоссальных потерях ВСУ. Например, второй день власти Незалежной никак не комментируют ситуацию под Артёмовском, где для украинской группировки сложилась крайне тяжёлая ситуация, сообщает "Военное обозрение".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени Угледар перейдёт под контроль российской армии, поскольку попытки ВСУ остановить продвижение ВС РФ провалились.

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