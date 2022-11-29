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Киев второй день не комментирует большие потери ВСУ в районе Артёмовска

Силовые структуры

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ходе спецоперации на Украине — Андреевку и Перше Травня. ВС РФ начинают давить всё сильнее, поэтому противник вынужден отступать.

Однако киевское руководство предпочитает не говорить о колоссальных потерях ВСУ. Например, второй день власти Незалежной никак не комментируют ситуацию под Артёмовском, где для украинской группировки сложилась крайне тяжёлая ситуация, сообщает "Военное обозрение". 

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени Угледар перейдёт под контроль российской армии, поскольку попытки ВСУ остановить продвижение ВС РФ провалились.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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