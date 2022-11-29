Минобороны: ВС РФ пресекли попытку атаки ВСУ в направлении Червонопоповки в ЛНР

Вооружённые силы РФ пресекли попытку выдвижения украинских военных для атаки в направлении Червонопоповки в ЛНР, следует из заявления официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, российские бойцы остановили тактическую группу ВСУ с помощью ударов авиации и артиллерийского огня. Он отметил, что украинская армия потеряла до 40 человек личного состава.

"На Краснолиманском направлении российские подразделения пресекли попытку выдвижения ВСУ", — подтвердил генерал-лейтенант.

Конашенков также подчеркнул: украинские националисты лишились двух боевых машин пехоты и четырёх автомобилей в этой зоне боевых действий.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что все попытки прорыва ВСУ на Луганском направлении заканчиваются большими потерями для Киева. Как пояснил офицер, после неудачных атак украинские боевики возвращаются на старые позиции.