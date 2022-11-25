Марочко: все попытки прорыва ВСУ в ЛНР заканчиваются для Киева большими потерями

Украинские военные каждый день пытаются совершить прорыв на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В эфире канала "Луганск 24" он отметил, что такие действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) приводят к огромным потерям и возвращению на старые позиции. По его словам, отсутствие успеха не останавливает киевский режим, поэтому ВСУ после очередных перегруппировок снова идут "на смертный бой".

"Враг пытается ежедневно по несколько раз прорвать нашу оборонительную линию. У него ничего не выходит", — пояснил офицер.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на Луганском направлении в связи с неблагоприятными погодными условиями, большими потерями и нарушением поставок снарядов. Украинские боевики сейчас пытаются выявить бреши в обороне РФ, указал представитель Народной милиции.