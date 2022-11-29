Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Сегодня, 29 ноября, во вторник, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Пока никакой информации о взрывах не поступало.

Ранее сообщалось, что российская армия в Днепропетровской области зенитным ракетным комплексом "Пеликан" уничтожила украинскую радиолокационную станцию целеуказания.

Также сообщается, что подразделения Вооружённых сил России успешно продвигаются в окрестностях донбасского Артёмовска. Ситуация оперативного окружения очень близка, заявил вчера Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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