Сегодня, 29 ноября, во вторник, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Пока никакой информации о взрывах не поступало.
Ранее сообщалось, что российская армия в Днепропетровской области зенитным ракетным комплексом "Пеликан" уничтожила украинскую радиолокационную станцию целеуказания.
Также сообщается, что подразделения Вооружённых сил России успешно продвигаются в окрестностях донбасского Артёмовска. Ситуация оперативного окружения очень близка, заявил вчера Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.