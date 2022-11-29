Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации

Поляки жгут православное Евангелие в зоне СВО на Украине. Происходящее наёмники не стесняются снимать на камеру и выкладывать в Интернет.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Как и во времена Богдана Хмельницкого, когда Речь Посполитая обращала запад тогдашней Украины в униатство, польские "паны" — католики — и сегодня не считают православных украинцев людьми", — пишет издание.

Отмечается тот факт, что наёмники осознают тут полную свою безнаказанность и понимают, что ни один так называемый православный из ВСУ ничего не сделает в ответ, ну а неонацисты-язычники лишь рады этому повороту.

Эти кадры появились на фоне новости о том, что петиция на Украине о полном запрете УПЦ Московского патриархата набрала 25 тыс. голосов, что достаточно для рассмотрения президентом Украины.

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