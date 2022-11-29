Сивков: решая задачу разгрома РФ, Запад делает ставку на ядро "пятой колонны"

Страны НАТО продолжают активно оказывать военную помощь ВСУ для борьбы с ВС РФ. Однако оружие — не единственное, на что Запад делает ставку в ходе спецоперации на Украине. По мнению заместителя президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, западные страны намерены "разгромить" Россию при помощи пятой колонны.

"Запад, решая задачу разгрома нашей страны, делает ставку на ядро пятой колонны в группе с Западом. Исходя из этого и надо понимать логику развития ситуации на СВО", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

При этом Россия в своей борьбе делает ставку на народ и армию, подчёркивает Сивков.

Он также отметил, что сейчас обе стороны находятся в состоянии стратегической обороны, а в СВО наступила оперативная пауза. Противник не может наступать из-за погодных условий, поскольку в его арсенале не хватает тяжёлых танков. Имеющиеся в распоряжении ВСУ бронемашины на колёсном ходу не в состоянии справится с распутицей и легко уничтожаются.

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