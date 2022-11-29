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Киев: в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU

Силовые структуры

На Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU M270.

Об этом сообщил глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

РСЗО LRU — это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS, но размещенный на гусеничной платформе. Комплекс может применять корректируемые снаряды с дальностью полета до 85 километров.

Ранее западные партнёры киевского режима уже заявляли, что системы ПВО Patriot украинской армии не видать, поскольку предназначены они только для членов НАТО.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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