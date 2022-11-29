Киев: в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU

На Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU M270.

Об этом сообщил глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

РСЗО LRU — это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS, но размещенный на гусеничной платформе. Комплекс может применять корректируемые снаряды с дальностью полета до 85 километров.

Ранее западные партнёры киевского режима уже заявляли, что системы ПВО Patriot украинской армии не видать, поскольку предназначены они только для членов НАТО.

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