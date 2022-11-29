Кива: Зеленская эротическими фантазиями будоражит западную прессу

Уже сообщалось, что на лондонской конференции жена президента Украины Елена Зеленская заявила, что что российским солдатам "приказали насиловать украинок".

Он отметила, что такой приказ бойцы ВС РФ получают "сверху".

"Неудовлетворённые женщины — хуже атомной войны, им везде мерещатся изнасилования. Помните омбудсмена Денисову, а теперь Лена Зеленская со своими эротическими фантазиями, про секс российского солдата будоражит западную прессу!" — прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале экс-нардеп Рады Илья Кива.

Напомним, украинского омбудсмена Денисову уволили как раз за многочисленные фейки про изнасилования.

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