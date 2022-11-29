Командир артдивизиона ВС РФ: артиллеристам удалось взять в плен лётчика ВСУ

Российским артиллеристам удалось захватить в плен украинского лётчика. Об этом рассказал командир артдивизиона 50-го самоходного артиллерийского полка ВС РФ с позывным "Волга" проекту WarGonzo.

Боец отметил, что бывает такое, вероятно, один раз на миллион случаев. Это произошло в самом начале спецоперации на Донецком направлении.

По его словам, артиллеристы стояли на огневых позициях под Угледаром. Им сообщили данные радиоперехвата, что непосредственно над ними будет пролетать авиация противника.

И российская ПВО сбила Су-25 над позициями артиллерии, он упал прямо между самоходных орудий, а пилот успел катапультироваться.

Боец рассказал, что сразу же вместе с заместителем командира полка они выдвинулись к месту падения, опознали украинского лётчика и стали брать его в плен. При этом тот уверял, что он свой.

После того, как открыли переписку пленного в телефоне, выяснилось, что он не имел никакого опыта пилотирования, однако был мобилизован и посажен в самолёт, угробив дорогой аппарат просто по глупости, заметил артиллерист.

Кроме того, пилот смотрел по видео в YouTube, как управлять Су-25. Оказалось, что это очень далёкий от авиации человек, заключил командир.

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