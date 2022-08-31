Интенсивность боевых вылетов штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине увеличилась за последнее время. Об этом рассказал один из пилотов Восточного военного округа на видео, опубликованном Минобороны.
По словам лётчика, каждый пилот делает по три-четыре боевых вылета в день. При этом цели и места меняются.
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