США не готовы предоставлять истребители Киеву и не считают это приоритетом

Соединённые Штаты пока не готовы предоставлять истребители киевскому режиму. Кроме того, Вашингтон не считает это ближайшим приоритетом.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Также в настоящее время США не планируют поставлять Киеву свои комплексы Patriot, но продолжат консультации на эту тему, отметило американское Минобороны. При этом альянс НАТО считает единственным путём к миру на Украине постоянные поставки ей оружия, заявил сегодня генсек Йенс Столтенберг.

Также ведомство сообщило, что США в пятницу представят новый стратегический бомбардировщик.

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