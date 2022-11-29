Варшава не будет отдавать Киеву свои ЗРК Patriot.
Об этом сообщил заявил премьер Матеуш Моравецкий.
Ранее в Германии сказали о договоренности с Польшей о патрулировании воздушного пространства самолётами ФРГ Eurofighter и размещении в стране зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают", — сказал премьер-министр прессе.
Он напомнил, что у ФРГ и других членов НАТО есть это вооружение.
Моравецкий настаивает, чтобы Patriot ВСУ передал именно Берлин. Батареи на Западной Украине защитили небо и на востоке Польши.
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