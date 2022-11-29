Медведев: Комплексы Patriot с натовским персоналом будут законной целью ВС РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, какая участь ждёт солдат НАТО, если они придут на помощь ВСУ.

Бывший президент России отреагировал на слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который намекнул на новые поставки современного вооружения для ВСУ.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил", — написал Медведев в своём микроблоге.

Политик назвал представителей НАТО "атлантическими импотентами".

Ранее Дмитрий Медведев призвал альянс НАТО покаяться и не снабжать оружием "экстремистские режимы".

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