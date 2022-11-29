Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В провальной атаке ВСУ у Павловки ВС РФ уничтожили 114-й батальон ТрО на 80%
Оленченко о протесте Венгрии против Комиссии Украина — НАТО: языковой вопрос
Политолог Ципис заявил, что Израиль может начать поставки оружия ВСУ из-за Ирана
Глава МИД Латвии: Киеву надо разрешить наносить удары по РФ, дав оружие
США не готовы предоставлять истребители Киеву и не считают это приоритетом
Столтенберг: НАТО готово подтянуть ещё силы на восточный фланг, если будет нужно
Кашеварова рассказала, как "насолить Украине": Зерно поставить им, нефть, газ
В Сети высмеяли Столтенберга за слова об использовании Россией зимы как оружия
Медведев об Украине: "Вся такая суверенная сядет за стол переговоров"

Медведев: Комплексы Patriot с натовским персоналом будут законной целью ВС РФ

Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, какая участь ждёт солдат НАТО, если они придут на помощь ВСУ.

Бывший президент России отреагировал на слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который намекнул на новые поставки современного вооружения для ВСУ.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил", — написал Медведев в своём микроблоге.

Политик назвал представителей НАТО "атлантическими импотентами".

Ранее Дмитрий Медведев призвал альянс НАТО покаяться и не снабжать оружием "экстремистские режимы".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев Книги-маяки: Вселенная "Маленького принца" Юлия Петропавловская Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма Ольга Лебедева
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Опубликованы кадры результатов работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Последние материалы
Оленченко о протесте Венгрии против Комиссии Украина — НАТО: языковой вопрос
Медведев: Комплексы Patriot с натовским персоналом будут законной целью ВС РФ
Политолог Ципис заявил, что Израиль может начать поставки оружия ВСУ из-за Ирана
Глава МИД Латвии: Киеву надо разрешить наносить удары по РФ, дав оружие
Классификация контактов с внеземными цивилизациями
США не готовы предоставлять истребители Киеву и не считают это приоритетом
Столтенберг: НАТО готово подтянуть ещё силы на восточный фланг, если будет нужно
Кашеварова рассказала, как "насолить Украине": Зерно поставить им, нефть, газ
Тайная наука XX века: Машина, внушающая мысли
Новые расходы для бюджета. Губернаторский "К 19" вырос в цене на 6,5 млрд рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников