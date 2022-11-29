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Медведев об Украине: "Вся такая суверенная сядет за стол переговоров"

Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал альянс НАТО покаяться и не снабжать оружием "экстремистские режимы".

Медведев об Украине: "Вся такая суверенная сядет за стол переговоров"

Медведев прокомментировал заявления Йенса Столтенбрга о том, что Украина одержит победу как суверенное независимое государство.

"Но ничего не сказал о её территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров", — написал экс-президент РФ в своём микроблоге.

Российский политик напомнил Североатлантическому альянсу о грехах, которые кроются, по его словам, в организации государственных переворотах в суверенных странах.

"Натовские выскочки всегда легко забывают о поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам", — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что "альфа-самец Пиндостан" поступил с Европой, как с уличной девкой.

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Десант НАТО готовится занять Одессу. Артамонов озвучил инсайд
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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