Медведев об Украине: "Вся такая суверенная сядет за стол переговоров"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал альянс НАТО покаяться и не снабжать оружием "экстремистские режимы".

Медведев прокомментировал заявления Йенса Столтенбрга о том, что Украина одержит победу как суверенное независимое государство.

"Но ничего не сказал о её территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров", — написал экс-президент РФ в своём микроблоге.

Российский политик напомнил Североатлантическому альянсу о грехах, которые кроются, по его словам, в организации государственных переворотах в суверенных странах.

"Натовские выскочки всегда легко забывают о поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам", — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что "альфа-самец Пиндостан" поступил с Европой, как с уличной девкой.

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