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В провальной атаке ВСУ у Павловки ВС РФ уничтожили 114-й батальон ТрО на 80%

Силовые структуры

Атака противника у Павловки провалилась. 26 ноября была сделана первая попытка прорыва к населённому пункту. Однако 56-я мотопехотная и 68-я егерская бригады ВСУ были обнаружены дронами "Орлан-10". В результате удара артиллерии ВС РФ личный состав подразделений врага уменьшился на 200 человек. Оставшиеся силы отступили на прежние рубежи.

В провальной атаке ВСУ у Павловки ВС РФ уничтожили 114-й батальон ТрО на 80%

27 ноября противник сделал вторую попытку атаковать российские позиции. 110-я бригада теробороны Украины усилила разбитые подразделения 56-й и 68-й бригад.

"Ключевой задачей соединения был выход из Великой Новосёловки по трассе на участке Золотая Нива — Пречистовка для вскрытия позиций ВС РФ и последующего огневого контроля Павловки. Однако дойти до позиций и закрепиться ВСУ не смогли. В районе Пречистовки (12 км западнее Павловки) колонну бронеавтомобилей MLS Shield и танков Т-64Б "встретили" танки Т-80БВМ", — передает подробности "Военная хроника".

Источник отмечает, что наиболее серьёзные потери в живой силе понёс 114-й отдельный батальон территориальной обороны (входит в состав 110-й бригады), который был брошен в пригороде Пречистовки после начала боя. Боевики попали в окружение и были ликвидированы. Батальон потерял 80% личного состава.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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