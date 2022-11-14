Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о потерях ВС РФ в селе Павловка недалеко от Угледара.
Ходаковский объяснил, что для армии РФ ситуация в Павловке может стать неблагоприятной.
"По Павловке противник применил авиацию — есть погибшие. Если мы не движемся дальше, то Павловка становится ловушкой", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Минобороны РФ официально подтвердило полное освобождение населённого пункта Павловка в Донецкой народной республике.
Военкор Юрий Котенок отметил, что без освобождения Угледара удержание Павловки затруднительно.
Ранее Ходаковский призвал наградить чёрной звездой инициатора атаки на Павловку.
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