Ходаковский считает, что Павловка может стать ловушкой: ВСУ применили авиацию

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о потерях ВС РФ в селе Павловка недалеко от Угледара.

Ходаковский объяснил, что для армии РФ ситуация в Павловке может стать неблагоприятной.

"По Павловке противник применил авиацию — есть погибшие. Если мы не движемся дальше, то Павловка становится ловушкой", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Минобороны РФ официально подтвердило полное освобождение населённого пункта Павловка в Донецкой народной республике.

Военкор Юрий Котенок отметил, что без освобождения Угледара удержание Павловки затруднительно.

Ранее Ходаковский призвал наградить чёрной звездой инициатора атаки на Павловку.