Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Также украинские издания заявили о взрывах в этих регионах.
Напомним, сегодня, 29 ноября, во вторник, утром уже была дважды объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Взрывы были зафиксированы в Херсоне и Краматорске.
Ранее сообщалось, что по Курской области вечером боевики националистического режима нанесли более десяти ударов, из них есть попадание по объекту энергоснабжения.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.