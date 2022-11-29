Воздушная тревога и взрывы в Харьковской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Также украинские издания заявили о взрывах в этих регионах.

Напомним, сегодня, 29 ноября, во вторник, утром уже была дважды объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Взрывы были зафиксированы в Херсоне и Краматорске.

Ранее сообщалось, что по Курской области вечером боевики националистического режима нанесли более десяти ударов, из них есть попадание по объекту энергоснабжения.