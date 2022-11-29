На Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Сирены ревут в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской областях. Взрывы пока только в Николаевщине", — написал ведущий Первого канала.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Краматорске.
Официальные ресурсы также сообщают о возможности прилётов в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.