Воздушная тревога на Украине второй раз за день, взрывы в Херсоне и Краматорске

На Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Сирены ревут в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской областях. Взрывы пока только в Николаевщине", — написал ведущий Первого канала.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Краматорске.

Официальные ресурсы также сообщают о возможности прилётов в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.