Арестович объяснил отсутствие очередного ракетного удара по Украине 29 ноября

О вероятном ракетном ударе российских войск по Украине киевская власть говорила все последние дни. Президент Владимир Зеленский, спикер ОК "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировали готовность России к массированному обстрелу, приводя даже определённые подробности.

По всей территории Украины вчера, 29 ноября, звучала воздушная тревога, но через непродолжительное время она прекратилась — ракетного удара не было. Советник президента Алексей Арестович в разговоре с журналистами высказался о ситуации, озвучив свою версию, почему прогноз не сбылся:

"Мы ожидали удар, но удар не нанесли. Выявляли нашу ПВО, смотрели, как мы отреагируем".

С его слов, самолёты ВКС РФ в небе над территорией Украины действительно кружили около четырёх с половиной часов. Официальные ведомства никакой информации, подтверждающей эти данные, не сообщают.