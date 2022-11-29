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Арестович объяснил отсутствие очередного ракетного удара по Украине 29 ноября

Силовые структуры

О вероятном ракетном ударе российских войск по Украине киевская власть говорила все последние дни. Президент Владимир Зеленский, спикер ОК "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировали готовность России к массированному обстрелу, приводя даже определённые подробности.

Арестович объяснил отсутствие очередного ракетного удара по Украине 29 ноября

По всей территории Украины вчера, 29 ноября, звучала воздушная тревога, но через непродолжительное время она прекратилась — ракетного удара не было. Советник президента Алексей Арестович в разговоре с журналистами высказался о ситуации, озвучив свою версию, почему прогноз не сбылся:

"Мы ожидали удар, но удар не нанесли. Выявляли нашу ПВО, смотрели, как мы отреагируем".

С его слов, самолёты ВКС РФ в небе над территорией Украины действительно кружили около четырёх с половиной часов. Официальные ведомства никакой информации, подтверждающей эти данные, не сообщают.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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