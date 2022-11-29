О вероятном ракетном ударе российских войск по Украине киевская власть говорила все последние дни. Президент Владимир Зеленский, спикер ОК "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировали готовность России к массированному обстрелу, приводя даже определённые подробности.
По всей территории Украины вчера, 29 ноября, звучала воздушная тревога, но через непродолжительное время она прекратилась — ракетного удара не было. Советник президента Алексей Арестович в разговоре с журналистами высказался о ситуации, озвучив свою версию, почему прогноз не сбылся:
"Мы ожидали удар, но удар не нанесли. Выявляли нашу ПВО, смотрели, как мы отреагируем".
С его слов, самолёты ВКС РФ в небе над территорией Украины действительно кружили около четырёх с половиной часов. Официальные ведомства никакой информации, подтверждающей эти данные, не сообщают.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.