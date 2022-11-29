ВС Украины узнают о подготовке ВС России к ракетному удару от Запада

Вчера, 28 ноября, Киев ждал очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Об этом заявил даже Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации. Пользователи Сети задаются вопросом: откуда киевская власть знает о подготовке ракетной атаки российской армией, о конкретных цифрах и подробностях? Ведь сообщалось и о количестве кораблей в Чёрном море, и о планируемом запуске 400 ракет совокупно.

Всё просто — информацию Киеву доносит Запад. Партнёры передают сигнал, а Украина объявляет воздушную тревогу, пишет издание "Репортёр". Прогресс дошёл до того, что сейчас можно сделать снимок абсолютно любой территории планеты. Над Россией тоже имеются спутники, которые фиксируют масштабные операции по перемещению кораблей, самолётов и боеприпасов. Кроме того, у российских границ ведут дежурство БПЛА и самолёты западной разведки. Поэтому наблюдать и сообщать обстановку труда не составляет.

"Но, даже зная о приближении неизбежного удара со стороны России, система ПВО Украины не сможет его отразить в полном объёме, поскольку возможности ВС РФ превышают запасы противоракет ВСУ", — отмечает источник.