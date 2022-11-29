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Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ

Силовые структуры

Российская армия наносит массированные удары по критической инфраструктуре Украины крылатыми ракетами, которые могут переносить ядерные боеголовки. Однако ВС РФ запускает их невооружёнными.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки объяснил, для чего это делается. Россия запускает ракеты без боевой части, чтобы истощить запасы боеприпасов украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), приводит слова чиновника Reuters. В связи с этим западные партнёры Украины концентрируют силы на помощь ВСУ в виде данных вооружений.

Между тем киевская власть ожидала очередной массированный ракетный удар по Украине вчера, 29 ноября. Но он не состоялся.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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