Российская армия наносит массированные удары по критической инфраструктуре Украины крылатыми ракетами, которые могут переносить ядерные боеголовки. Однако ВС РФ запускает их невооружёнными.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки объяснил, для чего это делается. Россия запускает ракеты без боевой части, чтобы истощить запасы боеприпасов украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), приводит слова чиновника Reuters. В связи с этим западные партнёры Украины концентрируют силы на помощь ВСУ в виде данных вооружений.
Между тем киевская власть ожидала очередной массированный ракетный удар по Украине вчера, 29 ноября. Но он не состоялся.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.