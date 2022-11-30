Военный лётчик Попов: США поставляют Киеву "отлежавшее" оружие для утилизации

Американская компания Boeing направляет Киеву "отработанное" оружие на "утилизацию", заявил генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук, член экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.

По мнению генерал-майора, в качестве военной помощи Незалежной "сплавляют" оружие, у которого либо должен истечь срок годности, либо оно уже было применено американцами в других конфликтах.

"Почему американцы всё время воюют, находятся в процессе ведения боевых действий и ищут, где бы раздуть из искры огонь? Промышленники в США на этом зарабатывают хорошие деньги", — пояснил Попов в беседе с "Украиной.ру".

Военный лётчик уточнил, что "отстрелять" оружие гораздо дешевле, чем, например, утилизировать на полигонах. Кроме того, подобное вооружение способно поддерживать необходимую фазу конфликта на Украине, которая необходима для работы военно-промышленного комплекса США.