Офис Зеленского: США пообещали передать Украине больше систем ПВО к концу года

Вашингтон пообещал поставить Киеву больше средств противовоздушной обороны (ПВО) к концу 2022 года, следует из заявления руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена не в силах передать системы ПВО прямо сейчас. При этом он добавил, что партнёры Киева знают, в чём нуждается украинская армия, и готовятся к новым поставкам техники.

"В США сообщили, что смогут передать больше систем ПВО к концу этого года", — подтвердил Ермак в беседе с Financial Times.

Кроме того, глава офиса украинского президента подчеркнул: некоторые вопросы, связанные с передачей оборудования, вызывают споры на Западе. Он призвал американцев и их союзников "наконец определиться", когда именно танки, ракеты большой дальности и средства противовоздушной обороны поступят на Украину.

Представитель Пентагона отметил в интервью газете, что Киев "очень скоро" получит системы ПВО.