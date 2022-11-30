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Полковник Макгрегор: новый этап спецоперации не оставит Украине шансов

Силовые структуры

Собранные для нового этапа спецоперации силы ВС РФ на юге Украины не оставят Киеву ни малейшего шанса, уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: новый этап спецоперации не оставит Украине шансов

Американские СМИ продолжают утверждать, что армия России вот-вот будет разбита, но это откровенная ложь, отметил он. То, что на Западе принимали за слабость российской армии, объяснялось желанием Кремля достигнуть целей СВО "малой кровью". Сейчас, считает Макгрегор, ситуация изменилась.

"Путин поручил Генштабу разработать новые оперативные планы с новыми целями: во-первых, сокрушить украинского врага; во-вторых, устранить любые сомнения в Вашингтоне и европейских столицах в том, что Россия добьётся победы на своих условиях", — пишет полковник в издании The American Conservative.

Для нового этапа специальной военной операции на юге Украины уже сосредоточено более полумиллиона солдат, тысячи ракетных систем, беспилотников и танков, сотни самолётов и вертолётов. Предстоящая наступательная фаза будет катастрофой для ВСУ, уверен американский офицер.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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