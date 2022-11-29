Дандыкин: удары по ж/д узлам Украины оставят ВСУ без танков, патронов и солдат

Накануне ВКС РФ атаковали железнодорожный узел в Моисеевке Днепропетровской области вблизи Кривого рога. Подобные атаки оказывают прямое влияние ход боевых действий, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

"Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения", — пояснил он в интервью изданию "Известия".

По словам специалиста, без железнодорожного транспорта Украина потеряет возможность ремонтировать повреждённую в боях технику, а националисты на передовой останутся без пополнения и боеприпасов.

Логистику украинской армии удалось осложнить ударами по энергообъектам, потому основное снабжение войск уже некоторое время осуществляется тепловозами. Дандыкин уверен, что выведенные из строя крупные железнодорожные узлы серьёзно облегчат жизнь нашим войскам.

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