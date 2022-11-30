Американский институт изучения войны (ISW), освещающий в том числе события на Украине, подтвердил успехи российских войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении.
ISW отмечает, что 29 ноября ВС РФ удалось продвинуться к юго-востоку от Бахмута. При этом Институт пока не отметил наступление наших войск в направлении Часова Яра и взятие трассы к городу под контроль.
По мнению американских аналитиков, России не удастся быстро взять бахмутскую группировку ВСУ в окружение.
Напомним, что ВС РФ успешно продвигаются на Артёмовском направлении, нанося противнику крупные потери в живой силе и технике. По мнению ряда экспертов, близится попадание ВСУ в огневое полукольцо.
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