В ходе штурма Артёмовска ВС России сжимают полукольцо вокруг позиций ВС Украины

Город Артёмовск (Бахмут) упоминается последние в СМИ чаще всего. Потери ВСУ на данном участке фронта принимают катастрофический характер. Военкоры "Русской весны" сообщают, что полукольцо вокруг противника сжимается.

В окрестностях Артёмовска войска ВС РФ продолжают успешно продвигаться, занимая важные высоты и населённые пункты. Денис Пушилин вчера заявил, что ситуация оперативного окружения уже близка.

Так, стало известно, что подразделения российской армии взяли под контроль трассу на Часов Яр и треугольник Озаряновка-Курдюмовка-Зеленополье, что является стратегически важной высотой.

Андреевка, Зеленополье, Озаряновка также под контролем России. В районе Курдюмовки противник создал мощнейший укрепрайон, штурм которого продолжается, ВСУ выбиты не полностью.

Кольцо вокруг Артёмовска сжимается, резюмируют военкоры.

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