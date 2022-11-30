Леонков: на Украину поставили РСЗО LRU из Франции, так как ВСУ истратили HIMARS

На Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU M270 MLRS, которые представляют собой модернизацию HIMARS с дальностью стрельбы до 85 км. По мнению военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, у ВСУ начали заканчиваться американские РСЗО, в связи с чем их решили заменить французскими LRU.

По его словам, украинская армия испытывает нехватку не только самих систем, но и снарядов к ним. Связано это в том числе с тем, что ВСУ применяли HIMARS "безбашенно", чего не ожидали США, которые больше не желают отдавать свои РСЗО. О количестве поставленных LRU пока неизвестно.

"Американцы явно переоценили свои возможности и недооценили масштаб "безбашенности", с которой Украина применяет поставленные комплексы. <…> Вот и пришлось НАТО напрячь Францию удовлетворять очередное попрошайничество Киева", — сказал Леонков в интервью "МК".